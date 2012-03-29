Продвижение группы в linkedin

Составить ключевые слова для Яндекс-Директа и продвижения сайта. http://www.pit-box.ru/
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Здравствуйте!
есть группа в Linkedin по бизнес-тематике с 600 пользователями.
нужно увеличить целевую аудиторию до 2000.
готов платить за результаты.
предлагайте ваше решение.
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