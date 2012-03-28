Продвижение в ТОР-5 Яндекса

Сайту примерно полтора-два года. Провели начальную оптимизацию, закупили ссылки и с тех пор ни чего не менялось.

Некоторые ключевики уже на 1-2 странице стабильно.

Нужно продвинуть в ТОР-5 Яндекса. Регион Москва, Московская область.

Основные ключевики:

Реклама в лифтах (нужен ТОР-3 Яндекса), сейчас на 6-8 месте

Расклейка в лифтах

Расклейка объявлений

Раздача листовок

Реклама почтовые ящики

Проведение промо акций

Количество ключевиков будет увеличено по согласованию с исполнителем.

Интересуют сроки, условия работы, оплаты и гарантия результатов.