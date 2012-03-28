Оптимизация сайта SEO

Меня интересует раскрутка сайта http://anny-toys.ru/ оптимизация и поднятие его в поисковых системах на певые места по запросам: игрушки мягкие оптом, купить мягкие игрушки оптом, куплю мягкие игрушки, магазин мягких игрушек, мягкие игрушки дешево оптом, мягкие игрушки интернет магазин, мягкие игрушки купить, мягкие ...
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Ищу профессионала. Который проведет внутреннюю оптимизацию сайта.
Сайт строительных материалов: www.resurs.kharkov.ua сайт на joomla
Нужно выполнить следующие работы:
1Архитектура сайта
1.1 Проверить и оптимизировать HTML структуру – грамотность верстки шаблонов страниц и отсутствие ошибок HTML кода;
1.2 Оптимизировать использование Header тегов – наличие и правильность составления META-тегов;
2 Оптимизировать Контент
2.1 Плотность ключевых слов – концентрация продвигаемого запроса в общей массе текста документа;
2.2 Оптимизировать ключевые слова в теге Title и Ключевые слова в Meta Description
2.3 Ключевые слова (H1, H2 …)
2.4 аlt тег изображений – наличие ключевого слова в alt тегах изображений на странице.
+ анализ сайта на SEO
+ анализ конкурентов ( Харьковский рынок )
+ знание Joomla
Предлагайте вашу стоимость за данные работы. И сроки её выполнения. Отвечаю только тем людям которые действительно подсчитают стоимость этих работ. Тем кто просто рекламирует себя помощью Сtrl+c Ctrl+v отвечать не буду. Связь: Либо скайп либо телефон, по "чату" не общаюсь. Оплата по факту выполнения работы. Порядочность гарантирую. Не профессионалов просьба не беспокоить. Желательно портфолио ваших работ по SEO оптимизации.
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