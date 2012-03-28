Оптимизация сайта SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок190 просмотров
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Ищу профессионала. Который проведет внутреннюю оптимизацию сайта.

Сайт строительных материалов: www.resurs.kharkov.ua сайт на joomla

Нужно выполнить следующие работы:

1Архитектура сайта

1.1 Проверить и оптимизировать HTML структуру – грамотность верстки шаблонов страниц и отсутствие ошибок HTML кода;

1.2 Оптимизировать использование Header тегов – наличие и правильность составления META-тегов;

2 Оптимизировать Контент

2.1 Плотность ключевых слов – концентрация продвигаемого запроса в общей массе текста документа;

2.2 Оптимизировать ключевые слова в теге Title и Ключевые слова в Meta Description

2.3 Ключевые слова (H1, H2 …)

2.4 аlt тег изображений – наличие ключевого слова в alt тегах изображений на странице.

+ анализ сайта на SEO

+ анализ конкурентов ( Харьковский рынок )

+ знание Joomla

Предлагайте вашу стоимость за данные работы. И сроки её выполнения. Отвечаю только тем людям которые действительно подсчитают стоимость этих работ. Тем кто просто рекламирует себя помощью Сtrl+c Ctrl+v отвечать не буду. Связь: Либо скайп либо телефон, по "чату" не общаюсь. Оплата по факту выполнения работы. Порядочность гарантирую. Не профессионалов просьба не беспокоить. Желательно портфолио ваших работ по SEO оптимизации.

12 лет назад
bu4a
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва