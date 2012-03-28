Оптимизация сайта SEO

Ищу профессионала. Который проведет внутреннюю оптимизацию сайта.

Сайт строительных материалов: www.resurs.kharkov.ua сайт на joomla

Нужно выполнить следующие работы:

1Архитектура сайта

1.1 Проверить и оптимизировать HTML структуру – грамотность верстки шаблонов страниц и отсутствие ошибок HTML кода;

1.2 Оптимизировать использование Header тегов – наличие и правильность составления META-тегов;

2 Оптимизировать Контент

2.1 Плотность ключевых слов – концентрация продвигаемого запроса в общей массе текста документа;

2.2 Оптимизировать ключевые слова в теге Title и Ключевые слова в Meta Description

2.3 Ключевые слова (H1, H2 …)

2.4 аlt тег изображений – наличие ключевого слова в alt тегах изображений на странице.

+ анализ сайта на SEO

+ анализ конкурентов ( Харьковский рынок )

+ знание Joomla

Предлагайте вашу стоимость за данные работы. И сроки её выполнения. Отвечаю только тем людям которые действительно подсчитают стоимость этих работ. Тем кто просто рекламирует себя помощью Сtrl+c Ctrl+v отвечать не буду. Связь: Либо скайп либо телефон, по "чату" не общаюсь. Оплата по факту выполнения работы. Порядочность гарантирую. Не профессионалов просьба не беспокоить. Желательно портфолио ваших работ по SEO оптимизации.