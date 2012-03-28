Раскрутка сайта

Для нового интернет-магазина http://shop-office.ru/ провести Поисковую оптимизацию. В оптимизацию включено: подбор ключевых слов для категории товара "Книги", прописать мета теги, добавить оптимизированный текст, сделать базовую перелинковку (Зачастую это такое как: Мы рекомендуем так же посмотреть; ...