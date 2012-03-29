200 живых пользователей ВК! Срочно!

Оптимизировать компанию контекстной рекламы в Яндекс Директ (Москва Моск. обл. Питиер и область) Настроить показы по поведенческим факторам, настроить цели Главная цель увеличение целевых посещений Недельный бюджет 225.00 у.е. Тематика: «виниловые напольные покрытия» Спрогнозировать — ежедневную посещаемость contesse-floors.ru
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Группа запустилась 2 дня назад. Необходимо добавить 200 живых пользователей в группу. Если возможно таргетирование по г.Тула, то отлично. Если нет, то сделать таргетирование по Москве.
Бюджет 100р.
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