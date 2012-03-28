Подбор наиболее релевантных ключевых слов

Сайту примерно полтора-два года. Провели начальную оптимизацию, закупили ссылки и с тех пор ни чего не менялось. Некоторые ключевики уже на 1-2 странице стабильно. Нужно продвинуть в ТОР-5 Яндекса. Регион Москва, Московская область. Основные ключевики: Реклама в лифтах (нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день, мастера!
есть сайт: promnasos.com
в скором времени появятся разделы, посвящённые применению насосного оборудования в различных отраслях промышленности. мне необходимо подобрать наиболее востребованные словосочетания по той или иной отрасли,
например:
Рыбная промышленность:
насосы для перекачивания, рыбьего жира, внутренностей, отходов переработки рыбы, промывочной воды с кровью, остаточного шлама после центрафугирования, рыбьей икры, рыбной муки, растительного масла, растворимых веществ, соапстока, молотого мяса рыбы.
Молочная промышленность:
насосы для перекачивания натурального йогурта или йогурта с добавлением фруктов, творога, плавленого сыра, сливок, рафинадной кашки, молока, молочных продуктов, сливочного масла, сметаны, топленого молока, воды, моющих растворов, каустика, азотной кислоты.
не знаю возможно ли это? но обращаюсь к Вам!
вот список отраслей промышленности:
Косметическая промышленность
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Керамическая промышленность
Лакокрасочная промышленность
Молочная промышленность
Производство напитков
Сельское хозяйство
Строительство
Пивоваренная промышленность
Сточные воды
Кондитерская промышленность
Мясная промышленность
Горная промышленность
Переработка плодов и овощей
Крахмальные заводы
Судостроение
Предприятия сахарной промышленности
Рыбная промышленность
Лаборатории
Нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая промышленность
Безопасность
Спасибо!
И ещё я не представляю сколько это может стоить.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
нужно раскрутить сайт в поисковиках и вообщеПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
ООО «ПромЛайн» — оптовая торговая Компания, занимающиеся поставками рабочих перчаток, требуется продвижение сайта www.promlinegroup.ru слова для раскрутки: перчатки хб купить защита рук перчатки пвх перчатки хб рабочие перчатки хб перчатка нейлоновая рабочие перчатки перчатки хб цена перчатки хб с пвх перчатки хб оптом перчатки ...Закрыт12 лет назад
Для нового интернет-магазина http://shop-office.ru/ провести Поисковую оптимизацию. В оптимизацию включено: подбор ключевых слов для категории товара "Книги", прописать мета теги, добавить оптимизированный текст, сделать базовую перелинковку (Зачастую это такое как: Мы рекомендуем так же посмотреть; ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здарвствуйте, Требуется анализ сайта http://www.modern-pro.ru/ на соответствие требованиям поисковых систем (внутренний анализ и анализ позиций сайта). Ключевые слова предоставлю после выбора исполнителя. От Вас - цены и сроки.Завершен12 лет назад
Ищу профессионала. Который проведет внутреннюю оптимизацию сайта. Сайт строительных материалов: www.resurs.kharkov.ua сайт на joomla Нужно выполнить следующие работы: 1Архитектура сайта 1.1 Проверить и оптимизировать HTML структуру – грамотность верстки шаблонов страниц и отсутствие ошибок HTML кода; 1.2 Оптимизировать использование ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Меня интересует раскрутка сайта http://anny-toys.ru/ оптимизация и поднятие его в поисковых системах на певые места по запросам: игрушки мягкие оптом, купить мягкие игрушки оптом, куплю мягкие игрушки, магазин мягких игрушек, мягкие игрушки дешево оптом, мягкие игрушки интернет магазин, мягкие игрушки купить, мягкие ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
нужен аудит сайта...Завершен12 лет назад
Требуется разработка ТЗ для составления СЯ. Детали при обсуждении.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарастить ТИЦ и PR для нового сайта. Условия, вопросы, цены, сроки только в проект!Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад