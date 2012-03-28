Оптимизировать кампанию в Яндекс.Директ

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок165 просмотров
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Оптимизировать компанию контекстной рекламы в Яндекс Директ (Москва Моск. обл. Питиер и область)

Настроить показы по поведенческим факторам, настроить цели

Главная цель увеличение целевых посещений

Недельный бюджет 225.00 у.е.

Тематика: «виниловые напольные покрытия»

Спрогнозировать — ежедневную посещаемость

contesse-floors.ru

12 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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