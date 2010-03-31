Требуется услуги по раскрутке 2х сайтов (см слова в приложении) на Гугле и Яндексе (не исключены еще форумы, доски объявлений и тп). Также необходимо изменить частично один сайт, и сделать презентационный сайт. И в дальнейшем ...
Продвижения сайта в зоне .by
Здравствуйте,
Меня зовут Виталик.
На данный момент идет разработка сайта, который будет размещен в доменной зоне .by.
В связи с этим, нам нужен адекватный человек, который может проконсультировать по вопросам продвижения этого сайта в google.by, а также в других популярных в Белоруссии поисковиках.
Задачи, которые должен будет выполнить исполнитель:
- Консультация по всем вопросам связанным с продвижением конкретно этого проекта.
- Продвижение самого сайта в поисковых системах.
- Постоянные отчеты о проделанной работе.
Пожалуйста, в проекте указывайте ваши предложения.
Не нужно писать ваши предложения в личку, отучайтесь от дурных привычек, пишите туда если это вопрос по текущему проекту.
С уважением,
Виталик.
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