Продвижения сайта в зоне .by

Здравствуйте,

Меня зовут Виталик.

На данный момент идет разработка сайта, который будет размещен в доменной зоне .by.

В связи с этим, нам нужен адекватный человек, который может проконсультировать по вопросам продвижения этого сайта в google.by, а также в других популярных в Белоруссии поисковиках.

Задачи, которые должен будет выполнить исполнитель:

- Консультация по всем вопросам связанным с продвижением конкретно этого проекта.

- Продвижение самого сайта в поисковых системах.

- Постоянные отчеты о проделанной работе.

Пожалуйста, в проекте указывайте ваши предложения.

Не нужно писать ваши предложения в личку, отучайтесь от дурных привычек, пишите туда если это вопрос по текущему проекту.

С уважением,

Виталик.