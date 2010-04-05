Требуется услуги по раскрутке 2х сайтов (см слова в приложении) на Гугле и Яндексе (не исключены еще форумы, доски объявлений и тп). Также необходимо изменить частично один сайт, и сделать презентационный сайт. И в дальнейшем ...
Прогнать сайт по белым каталогам
Отчеты на почтовый ящик (я создам и предоставлю данные).
Так же необходимо будет разобрать почту.
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