Продвижение 2х сайтов и ведение сайтов

Требуется услуги по раскрутке 2х сайтов (см слова в приложении) на Гугле и Яндексе (не исключены еще форумы, доски объявлений и тп). Также необходимо изменить частично один сайт, и сделать презентационный сайт. И в дальнейшем необходимо поддерживать эти сайты. Желательны предложения от частных специалистов.

www.gb-c.ru

www.inter-buket.ru

Нужны консультации и услуги по развитию нескольких направлений компании: клининг, ландшафт, строительство.

Хотим получать клиентов через интернет - корпоративные заказы. Есть сайт www.gb-c.ru. Можем его переделать с Вашей помомщью. Можем купить готовый старый сайт и его раскручивать. Хотим работать и по директ и по раскрутке. Хотим найти подрядчика на долгую работу.