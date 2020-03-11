Разобраться с индексацией сайта

Добрый день! Имеется сайт на системе parts-soft.ru. Проблема в том, что сайт очень медленно индексируется и поисковый робот очень редко заходит на сайт. Причем у других владельцев сайта на этой системе такой проблемы не наблюдается.

Требуется разобраться почему роботы игнорируют сайт и сайт очень медленно индексируется.