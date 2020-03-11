Разобраться с индексацией сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок342 просмотра
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Добрый день! Имеется сайт на системе parts-soft.ru. Проблема в том, что сайт очень медленно индексируется и поисковый робот очень редко заходит на сайт. Причем у других владельцев сайта на этой системе такой проблемы не наблюдается. 

Требуется разобраться почему роботы игнорируют сайт и сайт очень медленно индексируется. 

4 года назад
Bryzgalov-v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад