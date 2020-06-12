Нужен сео специалист для сайта https://www.cl-news.ru/ Это личный некоммерческий проект. Полностью веду его сама. Оцените пожалуйста что нужно сделать, стоимость и на какие сроки это можно растянуть.
Сайт CodeIgniter - Проблемы по SEO и URL
Есть сайт - TOYRENT.MD (CodeIgniter).
Взялся за работу парень но не смог справится с поставленными задачами.
На сайте много мелких ошибок, которых нужно исправить.
А также и серьезные вопросы. Сайт не индексируется поисковиками. Нужны правильные УРЛ-адреса (фрэндли).
А также нужно доделать мобильную версию сайта. Поменять алгоритм подсчета доставки в корзине. и еще многое по мелочам.
Хотелось бы чтобы весь объем работы сделал один человек. Но начнем с УРЛ-адресами и СЕО.
По УРЛ- адресам есть четкое ТЗ (прилагается).
По СЕО:
Исправление ошибок и доработка рекомендаций по SEO. Берутся как основа два независимых сервиса по анализу:
https://seo-akademiya.com/https://sitechecker.pro/ru/ Тут ссылки конкретных отчетах от этих сервисах.https://seo-akademiya.com/audit/?code=fd6eCgcr2ytBLPKwhttps://sitechecker.pro/app/main/project/839643/audit/summaryБерется по порядку и исправляются все ошибки и рекомендации, указанные для «нормального существования» и улучшения SEO. А также исправляются все ошибки и выполняются все рекомендации специализированных соответствующих сервисах Google и Yandex.Важно. У меня должен быть доступ для каждой страницы чтобы управлять в дальнейшем SEO администрированием. От главной страницы сайта до любой и каждой. Они должны включать мета-теги: «Title-тег», «тег description», «теги h1-h6», «тег keywords» - каждый управляемый вручную на каждой отдельной страничке и с открытой индексации.
Естественно, все это нужно сделать чтобы не повредить существующий функционал. Так как сайт рабочий.
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