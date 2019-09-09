Сбор семантического ядра и консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок500 просмотров

Для нового проекта требуется сбор SEO-семантического ядра, советы по организации структуры и аудит текущего состояния проекта.

6 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Игорь сделал очень подробное и большое семантическое ядро для сайта. Сделано все было четко и в срок, довольно серьезно проработано. Рекомендую!
Очень адекватный заказчик. Общение идёт легко, задача ставится чётко. Работаем дальше и развиваем проект.

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад