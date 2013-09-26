Сделать перелинковку на сайте.

Продвижение интернет-магазина используя наш аккаунт на SeoPult Требования: - Аналитика текущего продвижения - Настройка профиля - Рекомендации по продвижению - Рекомендации по внутренней оптимизации - Мы сами пополняем счет в Сеопульте Оплата: - Фиксированая ЗП в месяц Подарочная тематика. Все регионы. основной Москва ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На тест площадке готовится для публикации новый сайт. Необходимо провести перелинковку. Около 30 страниц на сайте. Жду Ваших предложений.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Компании необходимо "поднять", продвинуть свой сайт. Проверить, и если необходимо исключить, зависания сайта.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! необходим опытный и квалифицированный SEO специалист. 1. склеить зеркала без ошибок для Яндекс и Гугл. 2. Проверить качество индексации в ПС Google, Yandex (все ли проиндексировано, нет ли фильтров). Предоставить конкретные рекомендации по улучшению индексации страниц ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Нужно seo продвижение для Яндекса. Подробности в личку.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо попасть в 10 (первая страница) яндекса по запросу: "Виза в Польшу". Регион по которому надо "вываливаться": 1) Москва и область 2) Вся Россия. Разная ли стоимость продвижения? Какой срок (месяцев) выхода на 1 страницу, цену за этот период выхода и ежемесячную ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо провести SEO оптимизацию сайта http://goo.gl/9cLe42. Сайт новый, на нем еще ничего не проводилось, запросы для него не составлялись (семантическое ядро отсутствует). Все нужно сделать с нуля: 1) сбор СЯ (только коммерческие запросы, без пустышек), 100-200 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Нужно составить список сайтов определённых тематик из американского сегмента. Требование - хорошее знание английского т.е. нужно будет читать не через google translate. Более подробное ТЗ вышлю на почту.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется продвижение сайте недвижимости http://urls.by/htf Прежде чем отдать в продвижение сайт, просим описать требования программисту, который занимается модернизацией сайта, чтоб он предусмотрел и помог в дальнейшем раскручивать сей сайт.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется продвижение сайта в американских поисковых системахПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад