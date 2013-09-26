Вывести в топ 10 Яндекса

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок122 просмотра
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Надо попасть в 10 (первая страница) яндекса по запросу: "Виза в Польшу".

Регион по которому надо "вываливаться":

1) Москва и область

2) Вся Россия.

Разная ли стоимость продвижения?

Какой срок (месяцев) выхода на 1 страницу,

цену за этот период выхода и

ежемесячную цену за поддержание на 1 странице.

Интересует ТОЛЬКО в Яндексе.

10 лет назад
evgeniy1976
Евгений 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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