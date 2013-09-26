Вывести в топ 10 Яндекса

Необходимо провести SEO оптимизацию сайта http://goo.gl/9cLe42. Сайт новый, на нем еще ничего не проводилось, запросы для него не составлялись (семантическое ядро отсутствует). Все нужно сделать с нуля: 1) сбор СЯ (только коммерческие запросы, без пустышек), 100-200 ...