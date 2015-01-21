Семантическое ядро

$10
Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок218 просмотров
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Здравствуйте, фрилансеры!

Требуется сделать семантическое ядро на 4 сайта:

http://artstroy37.ru/

http://akadem-zd.ru/

http://irida-iv.ru/ - только геонезависимые со словом "Иваново"

http://burenie-iv.ru/

9 лет назад
v38
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)