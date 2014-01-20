Продвижение тату салона

Здравствуйте. Нужно продвижение для этого сайта: http://chel-privorot74.ru/ Сайту месяц. Сайт на Вордпрессе. Нужно продвижение в топ 3-5 Яндекса - Гугла. Продвижение: По Челябинску и Челябинской области. Ключевики прилагаю. Интересует цена - срок. Жду ваших заявок. С уважением Дмитрий.