Продвижение тату салона

Нужны анкоры для продвигаемых арендными ссылками запросов. Тематика - канализация. Около 50 запросов. Всего в районе 200 анкоров. Более подробно с выбранным исполнителем
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Нужно продвижение для этого сайта: http://tattoohaifa.com
Сайту месяц. Сайт на Вордпрессе.
Нужно продвижение в топ 3–5 Яндекса - Гугла.
Продвижение: Израиль
Ключевики прилагаю.
Интересует цена — сроки
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