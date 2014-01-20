Продвижение сайта.

Сайт уже проиндексирован, но с дурными урлами, нужно делать 301 редирект, предварительно настроив ссылки. Привести в порядок мета-теги, уникализировать контент (потому как многое берется с других ресурсов), оптимизировать изображения, привести в порядок внешний вид, составить ...