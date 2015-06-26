ПРОСЬБА НЕ ОТКЛИКАТЬСЯ МАСТЕРАМ, ЧЬИ МЕТОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ. OldSchool (Олдскульным) сео-специалистам-ссылочникам просьба также не беспокоить. Требуется комплексное продвижение сайта по дипломно-рефератной тематике. Сайт уже продвигался, ряд запросов есть в топ-10 и выше. ...
Повторная раскрутка сайта, выход на позиции №1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
www.dimchip.pro Сайт уже раскручивался вашим коллегой. После 6ти месяцев работы были достигнуты неплохие результаты, после чего работы были приостановлены.
Задача:
1. Провести полную аналитику состояния сайта. Оптимизировать сайт для поисковиков.
2. Вникнуть в тему сайта и найти все актуальные запросы в поисковиках (wordStat). Обязательно добавить в продвигаемые запросы названия конкурентов и выйти по ним в топ 5
и др
3. Вывести сайт на позицию №1 в Поисковиках Яндекс и Гугл (Москва и Московская область, Краснодар и Краснодарский край, Яндекс (вся Россия), Google - те же регионы что и Яндекс) используя только чистые методы, исключающие попадание под бан поисковиков.
4. Увеличить ТИЦ до 100 в течении 2015 года
5. Предложить собственные уникальные методы, позволяющие на долго закрепиться на первом месте поисковиков по высокоцелевым запросам.
В прикрепленном файле аналитика сайта на 20.01.2014 - ВСЕ эти запросы должны быть в ТОП №1
+ 5-10 дополнительных запросов (см. пункт №2 описания задания) таких, как чип тюнинг Lexus LX
Оплата работ будет по месячной (до 500$ в месяц).
В заявках прошу вас указывать стоимость за 1 месяц работы.
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