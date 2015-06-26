Повторная раскрутка сайта, выход на позиции №1

www.dimchip.pro Сайт уже раскручивался вашим коллегой. После 6ти месяцев работы были достигнуты неплохие результаты, после чего работы были приостановлены.

Задача:

1. Провести полную аналитику состояния сайта. Оптимизировать сайт для поисковиков.

2. Вникнуть в тему сайта и найти все актуальные запросы в поисковиках (wordStat). Обязательно добавить в продвигаемые запросы названия конкурентов и выйти по ним в топ 5

- racechip.ru

- rschip.ru

- tuningbox.su

- morendi.ru

и др

3. Вывести сайт на позицию №1 в Поисковиках Яндекс и Гугл (Москва и Московская область, Краснодар и Краснодарский край, Яндекс (вся Россия), Google - те же регионы что и Яндекс) используя только чистые методы, исключающие попадание под бан поисковиков.

4. Увеличить ТИЦ до 100 в течении 2015 года

5. Предложить собственные уникальные методы, позволяющие на долго закрепиться на первом месте поисковиков по высокоцелевым запросам.

В прикрепленном файле аналитика сайта на 20.01.2014 - ВСЕ эти запросы должны быть в ТОП №1

+ 5-10 дополнительных запросов (см. пункт №2 описания задания) таких, как чип тюнинг Lexus LX

Оплата работ будет по месячной (до 500$ в месяц).

В заявках прошу вас указывать стоимость за 1 месяц работы.