Оптимизация

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок269 просмотров
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Сайт уже проиндексирован, но с дурными урлами, нужно делать 301 редирект, предварительно настроив ссылки. Привести в порядок мета-теги, уникализировать контент (потому как многое берется с других ресурсов), оптимизировать изображения, привести в порядок внешний вид, составить правильное семантическое ядро под наши потребности и регион, настроить форму заказа (сейчас она перегружена).

9 лет назад
pavlara
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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