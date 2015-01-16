Настроить индексацию картинок

Нужно настроить, чтобы в ФБ при "поделиться" отображалась картинка того товара, которым делятся

И так же в поисковиках, сейчас картинки к товарам все подписаны - но индексируется только первая, остальные где-то зарыты и найти их в поисковых машинах не возможно.

Нужно все это исправить. Вот сайт http://amorem.ru/

Желательно, чтобы Вы были с Рф, ткт сейчас там настроено так, что жителей Украины перебрасывает на украинский сайт.

В крйнем случае добавим Ваш IP в список искючения.