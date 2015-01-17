Продвижение сайта "строительство коттеджей"

Продвижение международной инвестиционно-финансовой компании. ...
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Продвижение сайта по тематике строительство коттеджей/домов в регионе.
Так же компания осуществляет другие услуги связанные со строительной тематикой. Фундаментные, проектные, земельные, кровельные и т.д. работы. На данный момент посещаемость от 100-150/сутки. Сайт имеет не плохие позиции.
Задача поднять посещаемость до уровня 300 человек/ сутки.
Поднять посещаемость за счет, привлечение трафика по дополнительным ключевым запросам под которые будут написаны статьи и продвинуты в топ.
Задача специалиста подготовить альтернативное семантическое ядро, которое может обеспечить такой прирост в посещаемости. Разработать ТЗ для копирайтеров, проконтролировать написание статей, провести внутреннюю оптимизацию, ну и закупка ссылок.
В последующие месяцы оплата договорная.
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