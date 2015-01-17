Продвижение сайта "строительство коттеджей"

Продвижение сайта по тематике строительство коттеджей/домов в регионе.

Так же компания осуществляет другие услуги связанные со строительной тематикой. Фундаментные, проектные, земельные, кровельные и т.д. работы. На данный момент посещаемость от 100-150/сутки. Сайт имеет не плохие позиции.

Задача поднять посещаемость до уровня 300 человек/ сутки.

Поднять посещаемость за счет, привлечение трафика по дополнительным ключевым запросам под которые будут написаны статьи и продвинуты в топ.

Задача специалиста подготовить альтернативное семантическое ядро, которое может обеспечить такой прирост в посещаемости. Разработать ТЗ для копирайтеров, проконтролировать написание статей, провести внутреннюю оптимизацию, ну и закупка ссылок.

В последующие месяцы оплата договорная.