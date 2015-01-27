Не видно Title, Keyword, Description, H1.

Такая проблема: сравниваем свой сайт (например эту посадочную страницу http://dzhen.ru/regions/kupit-viagru-v-chelyabinsk) с другими (например с этим http://gostinicy-novosibirsk.ru/regions/chelyabinsk.html) в этом сервисе http://www.sbup.com/site-comparison.php. Показывает что у dzhen.ru нет ни Тела Документа, ни Title, ни Keyword, Description, хотя они вроде есть. То же самое при проверке в других сервисах /программах происходит и с другими страницами сайта. Что, в чем дело? Нужна помощь.

Работа в 2 этапа:

1) Диагноз, что нужно делать и в чём ошибка(ки). Ваша Цена? Сроки?

2) Исправление ошибки. Ваша Цена? Сроки?

Итого сумма и сроки за всю работу.