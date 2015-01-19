Продвижение сайта.

Здравствуйте. Нужно составить по шаблону 300 ссылок для SEO продвижения. За урлом и примерами стучите в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем надежного SEO-оптимизатора с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ опытом работы в интернет-маркетинге.
Составление семантического ядра сайта, подбор и анализ эффективных ключевых запросов;
Внутренняя оптимизация и закупка ссылок (в идеале конечно нужен человек успешно практикующий безссылочное продвижение);
Отслеживание и понимание новых тенденций в SEO;
Анализ поисковой выдачи, аудит сайта компании и конкурентов;
Анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта, знание Яндекс.Метрики и Google Analytics;
Работа с поведеньческими факторами;
Работа с трафиком;
Внедрение рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;
Отслеживание и анализ изменений алгоритмов индексирования поисковых систем, адаптация продвигаемых сайтов под эти изменения;
Опыт работы с различными CMS (разумеется на том уровне, что бы выполнять свою работу, а не программировать).
БЕЛАЯ ЗП. Оплата по договоренности. НИКАКОЙ предоплаты! С исполнителем заключается ОФИЦИАЛЬНЫЙ договор и по факту вывода определенного процента оговоренных запросов в ТОП выплачивается вознаграждение (НЕ ПУТАТЬ вознаграждение с бюджетом на само продвижение! На продвижение- выделяется сразу). Все честно! Чьи-то потуги и пустая трата денег никому не нужны.
!ВАЖНО!
1. Студии, агентства и "группы специалистов" останутся без ответа.
2. Предпочтение будет отдано гражданам РФ (тут все просто- возможность заключения оф. договора).
3. Важно, что бы у кандидата был опыт работы на результат.
4. Адекватный подход к ценообразованию!
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