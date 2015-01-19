Продвижение сайта.

Ищем надежного SEO-оптимизатора с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ опытом работы в интернет-маркетинге.

Составление семантического ядра сайта, подбор и анализ эффективных ключевых запросов;

Внутренняя оптимизация и закупка ссылок (в идеале конечно нужен человек успешно практикующий безссылочное продвижение);

Отслеживание и понимание новых тенденций в SEO;

Анализ поисковой выдачи, аудит сайта компании и конкурентов;

Анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта, знание Яндекс.Метрики и Google Analytics;

Работа с поведеньческими факторами;

Работа с трафиком;

Внедрение рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;

Отслеживание и анализ изменений алгоритмов индексирования поисковых систем, адаптация продвигаемых сайтов под эти изменения;

Опыт работы с различными CMS (разумеется на том уровне, что бы выполнять свою работу, а не программировать).

БЕЛАЯ ЗП. Оплата по договоренности. НИКАКОЙ предоплаты! С исполнителем заключается ОФИЦИАЛЬНЫЙ договор и по факту вывода определенного процента оговоренных запросов в ТОП выплачивается вознаграждение (НЕ ПУТАТЬ вознаграждение с бюджетом на само продвижение! На продвижение- выделяется сразу). Все честно! Чьи-то потуги и пустая трата денег никому не нужны.

!ВАЖНО!

1. Студии, агентства и "группы специалистов" останутся без ответа.

2. Предпочтение будет отдано гражданам РФ (тут все просто- возможность заключения оф. договора).

3. Важно, что бы у кандидата был опыт работы на результат.

4. Адекватный подход к ценообразованию!