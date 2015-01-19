Сайт уже проиндексирован, но с дурными урлами, нужно делать 301 редирект, предварительно настроив ссылки. Привести в порядок мета-теги, уникализировать контент (потому как многое берется с других ресурсов), оптимизировать изображения, привести в порядок внешний вид, составить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Одноразовая настройка рекламы в системах Яндекс-директ и Гугл-Адвордс.
Задача: продвижение 2-х сайтов, привлечение клиентов.
Ключевые слова есть. По цене пока не определилась.
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