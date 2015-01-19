Продвижение сайта дипломно-рефератной тематики

$231
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок235 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ПРОСЬБА НЕ ОТКЛИКАТЬСЯ МАСТЕРАМ, ЧЬИ МЕТОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ.

OldSchool (Олдскульным) сео-специалистам-ссылочникам просьба также не беспокоить.

Требуется комплексное продвижение сайта по дипломно-рефератной тематике. Сайт уже продвигался, ряд запросов есть в топ-10 и выше.

В последнее время только закупались арендные ссылки, более никаких работ не проводилось (порядка 3-4 месяцев).

Нужен ответственный, опытный, и идущий в ногу со временем и с новыми правилами яндекса касательно ссылок специалист.

К ссылкам необходимо будет придерживаться определенного ТЗ (объем, качество и тематика сайтов и статей для размещения ссылок, комменты к ним, живые переходы, анализ и прокачка ссылок).

Бюджет 15 тыс.руб.

Из программы продвижения можно вычесть копирайтера (есть свой) и ведение соцсетей (опять же есть свое).

Сайт коммерческий и продвижение интересует именно по коммерческим запросам. Если говорить о позициях, то интересует исключительно ТОП-3

От специалиста максимальный онлайн, в том числе в выходные. Гарантии. Прозрачная регулярная отчетность по каждому оплаченному рублю.

9 лет назад
savrasbold
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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