SEO-аудит сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок227 просмотров
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Есть сайт:

http://super-puper-market.ru/

Необходимо провести, сео-аудит сайта.

На выходе должен получиться документ с анализом и рекомендациями.

Просьба оценить по стоимости.

9 лет назад
kavboy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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