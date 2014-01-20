Выпадают страницы из индексации

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок238 просмотров
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Добрый день!

Сайт (**)xs.ru.Заменить (**) на (ge)

Сантехника

Загружено Яндекса более 20000 страниц

В индексе было сразу более 1000 потом стали постепенно выпадать.Сейчас осталось 240

Нужно помочь вылечить сайт!

Оплата по факту!

Прошу указывать цену или если необходимо задавать уточняющие вопросы!

9 лет назад
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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