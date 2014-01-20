Выпадают страницы из индексации

Здравствуйте! Нужно собрать трафиковые запросы на юр тематику низкой конкуренции. Ориентироваться на желательный трафик в 10 000 + посетителей в сутки Конкуренция по мутагену желательно не выше 10-ки. Указывайте цену и сроки работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Сайт (**)xs.ru.Заменить (**) на (ge)
Сантехника
Загружено Яндекса более 20000 страниц
В индексе было сразу более 1000 потом стали постепенно выпадать.Сейчас осталось 240
Нужно помочь вылечить сайт!
Оплата по факту!
Прошу указывать цену или если необходимо задавать уточняющие вопросы!
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