Требуется продвижение сайта fordealers.pro Сайт представляет из себя информационный каталог деловых предложений и ориентирован на 2 целевые аудитории. Те кто размещают предложения и те кто их просматривают и выбирают. Цель продвижения привлечь целевую аудиторию и стимулировать ее активность на сайте. В цифрах цель выглядит, как 1000 уникальных целевых посетителей в сутки. И рост числа опубликованных предложений для дилеров.

От вас требуется составить стратегию продвижения и доходчиво обьяснить почему именно так необходимо продвигать данный ресурс.

Все обсуждения готов вести по Скайпу. Также предложения и вопросы пишите в личку.