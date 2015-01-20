Продвижение сайта fordealers.pro

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется продвижение сайта fordealers.pro Сайт представляет из себя информационный каталог деловых предложений и ориентирован на 2 целевые аудитории. Те кто размещают предложения и те кто их просматривают и выбирают. Цель продвижения привлечь целевую аудиторию и стимулировать ее активность на сайте. В цифрах цель выглядит, как 1000 уникальных целевых посетителей в сутки. И рост числа опубликованных предложений для дилеров.

От вас требуется составить стратегию продвижения и доходчиво обьяснить почему именно так необходимо продвигать данный ресурс.

Все обсуждения готов вести по Скайпу. Также предложения и вопросы пишите в личку.

9 лет назад
nds66
Денис 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Выпадают страницы из индексации

    Добрый день! Сайт (**)xs.ru.Заменить (**) на (ge) Сантехника Загружено Яндекса более 20000 страниц В индексе было сразу более 1000 потом стали постепенно выпадать.Сейчас осталось 240 Нужно помочь вылечить сайт! Оплата по факту! Прошу указывать цену или если необходимо задавать уточняющие вопросы!

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать ядро ВЧНК запросов на юр тематику

    Здравствуйте! Нужно собрать трафиковые запросы на юр тематику низкой конкуренции. Ориентироваться на желательный трафик в 10 000 + посетителей в сутки Конкуренция по мутагену желательно не выше 10-ки. Указывайте цену и сроки работы.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение тату салона

    Нужно продвижение для этого сайта: http://tattoohaifa.com Сайту месяц. Сайт на Вордпрессе. Нужно продвижение в топ 3–5 Яндекса - Гугла. Продвижение: Израиль Ключевики прилагаю. Интересует цена — сроки

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анкоры для арендных ссылок

    Нужны анкоры для продвигаемых арендными ссылками запросов. Тематика - канализация. Около 50 запросов. Всего в районе 200 анкоров. Более подробно с выбранным исполнителем

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте. Нужно продвижение для этого сайта: http://chel-privorot74.ru/ Сайту месяц. Сайт на Вордпрессе. Нужно продвижение в топ 3-5 Яндекса - Гугла. Продвижение: По Челябинску и Челябинской области. Ключевики прилагаю. Интересует цена - срок. Жду ваших заявок. С уважением Дмитрий.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO-аудит сайта

    Есть сайт: http://super-puper-market.ru/ Необходимо провести, сео-аудит сайта. На выходе должен получиться документ с анализом и рекомендациями. Просьба оценить по стоимости.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад