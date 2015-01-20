Нужно разобраться откуда на сайт идет трафик, счетчик li открыт, но не понятны источники, контекст, тизеры и т.д. Нужен анализ 2ух сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение сайта fordealers.pro Сайт представляет из себя информационный каталог деловых предложений и ориентирован на 2 целевые аудитории. Те кто размещают предложения и те кто их просматривают и выбирают. Цель продвижения привлечь целевую аудиторию и стимулировать ее активность на сайте. В цифрах цель выглядит, как 1000 уникальных целевых посетителей в сутки. И рост числа опубликованных предложений для дилеров.
От вас требуется составить стратегию продвижения и доходчиво обьяснить почему именно так необходимо продвигать данный ресурс.
Все обсуждения готов вести по Скайпу. Также предложения и вопросы пишите в личку.
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