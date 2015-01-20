Понять откуда трафик на сайте

необходима регистрация сайта в каталогах сайтов по тематике,создание положительной репутации по форумам,доскам и тд.зона by ресурс autopart.by
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разобраться откуда на сайт идет трафик, счетчик li открыт, но не понятны источники, контекст, тизеры и т.д.
Нужен анализ 2ух сайтов
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