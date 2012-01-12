SEO, google top 5

Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки202 просмотра
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Keywords:

transsiberian, trans siberian

railway, railroad, express

and combinations

в основном trans siberian railway

сайт в разработке, по семантическому ядру все поправлю, доступ на админку/сервер не даю, раскрутку по непопулярным запросам не прошу

строго только белое продвижение, пишите, пожалуйста, цену за месяц + сроки вывода

12 лет назад
saez
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$1100
120 дней
Очень рекомендую как отличного профессионала и приятного в общении человека. Вывел за 4 недели половину ключевиков в нужные позиции, еще через две недели подтянулись остальные - на конкурентном англоязычном рынке совершенно нулевой проект. Будем теперь закреплять :) Параллельно сайт вышел в топы в местном Яндексе, хотя об этом договорености не было. Никаких голословных обещаний, черных методов, ненужных ключевиков, и подобного. Всегда подробно объясняет все моменты, по которым возникают вопросы. Всегда на связи, всегда очень вежлив и терпелив. Со своей стороны приношу извинения за задержку на несколько дней платежа (вина банка), все решили в рабочем порядке. В будущем будем продвигать проекты только с Алексеем. :)
Оплатой доволен, оплата производилась за месяц вперёд, а последний раз за 2 сразу. рекомендую!