SEO, google top 5

Keywords:

transsiberian, trans siberian

railway, railroad, express

and combinations

в основном trans siberian railway

сайт в разработке, по семантическому ядру все поправлю, доступ на админку/сервер не даю, раскрутку по непопулярным запросам не прошу

строго только белое продвижение, пишите, пожалуйста, цену за месяц + сроки вывода