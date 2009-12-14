Вывести в ТОП-10 по 6-ти поисковым запросам.

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок278 просмотров
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В общем нужно вывести в ТОП-10 Яндекс и Google. По 6-ти запросам:

1) Скачать фотошоп кс 4 бесплоатно

2) Скачать winamp бесплатно

3) Скачать AIMP бесплатно

4) Скачать nod32 бесплатно

5) Скачать Касперский 2010 бесплатно

6) Скачать программу для просмотра тв

Вот адрес продвигаемого сайта: http://bez-predela.net/

Стоимость предлагайте вы. Я думаю определимся с ценой;)

14 лет назад
IncognitoSS
Нерв 
63 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад