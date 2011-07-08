Надо посмотреть, что сделано и, что можно еще сделать по сайту anodes.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна внутренняя оптимизация сайта, бюджет определим исходя из проделаной работы, если все быстро и правильно, деньгами не обижу.
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