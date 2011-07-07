Увеличение групп по продаже купонов в соц. сетях

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо продвинуть в соц. Сетях региональный ресурс по продаже купонов, группы уже созданы.

1. Требуется увеличить группы, на

"Вконтакте" – 1 500 людей.

"Facebook" 1 500 людей.

2. Создать оригинальное оформление группы.

3. Ежедневное администрирование группы ( Вконтакте, Facebook ) и постоянное привлечение новых пользователей (долгосрочное сотрудничество, варианты оплаты предлагайте):

- Форма, порядок оплаты, стоимость 1 поста - предлагайте, обсуждается

4. Сообщение в форумах 1 000

Вы можете сделать предложение как по всем пунктам и соц . сетям так и по отдельности.

Опыт в подобной работе приветствуется, присылайте ссылки.

Так же приветствуется комплексный подход, т.е. все работы под ключ одним исполнителем.