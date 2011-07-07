Увеличение групп по продаже купонов в соц. сетях

Надо посмотреть, что сделано и, что можно еще сделать по сайту anodes.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Необходимо продвинуть в соц. Сетях региональный ресурс по продаже купонов, группы уже созданы.
1. Требуется увеличить группы, на
"Вконтакте" – 1 500 людей.
"Facebook" 1 500 людей.
2. Создать оригинальное оформление группы.
3. Ежедневное администрирование группы ( Вконтакте, Facebook ) и постоянное привлечение новых пользователей (долгосрочное сотрудничество, варианты оплаты предлагайте):
- Форма, порядок оплаты, стоимость 1 поста - предлагайте, обсуждается
4. Сообщение в форумах 1 000
Вы можете сделать предложение как по всем пунктам и соц . сетям так и по отдельности.
Опыт в подобной работе приветствуется, присылайте ссылки.
Так же приветствуется комплексный подход, т.е. все работы под ключ одним исполнителем.
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