Эффективное размещение объявлений на доски

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок194 просмотра
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Здравствуйте, необходимо на постоянной основе размещать объявления для одной фирмы. Может быть использование программ рассылки на доски + обязательно ручное размещение на самых часто посещаемых досках.

Самое главное это эффективность. Необходимо размещать объявления для людей.

Рассмотрю ваши варианты сотрудничества.

12 лет назад
vagonn
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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