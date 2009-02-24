Нужны отзывы/заметки о сайте на тематических ресурсах с прямой ссылкой на него (сайты, порталы, форумы, сообщения или комментарии в ЖЖ, на Яндекс.блогах). Сообщение должно быть качественным, "в тему" и проходить модерацию.

Не более 30-50 сообщений в неделю, на постоянной основе.

По итогу - отчет со ссылками.

Оплата по факту, через 3 рабочих дня после отчета (периодичность отчетов определяете самостоятельно, но не реже раза в неделю). Если в течении этого времени ссылка была удалена модератором - она не оплачивается.

Предоплатников прошу не беспокоить.Пока я не пойму, с кем имею честь сотрудничать, оплата только через безопасную сделку.

Прогоны не интересуют.