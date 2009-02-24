Раскрутка сайта на modx + возможно сотрудничество!

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок164 просмотра
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Приветствую Вас!

Требуется раскрутка сайта начинающей web-студии в г. Калининграде (сначала раскрутить на Калининград, а уже позже.параллельно на рунет). Сайт сделан на движке ModX.

Адрес сайта: www.denis-shmatov.ru

Основные направления студии: логотипы, фирменный стиль, дизайн сайтов, сайты под «ключ», дизайн полиграфии. Как дополнение уже идет художественный дизайн (роспись стекла), дизайн интерьеров и ландшафтный дизайн.

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Все детали самого процесса раскрутки обсудим с исполнителем!

При успешном результате возможно стабильное долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Возможно заключение договорных отношений.

Жду Ваших предложений! Я не буду работать с кучей «раскрутчиков» одновременно. Меня интересует 1 добросовестный партнер, с достаточно хорошим опытом в области SEO на долгосрочное сотрудничество!

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Принимаю предложения студий и фрилансеров! Рассмотрю любые условия сотрудничества!

ПИСАТЬ ТОЛЬКО В АСЬКУ 448295000!

MODX
15 лет назад
denilsson
Денис 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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