Cоздание флеш презентации

ПрезентацииЗавершен11 заявок255 просмотров
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Нужно сделать стильную Флеш презентацию-туториал небольшой программы. (5минут общее время)

1. Подобрать симпатичные картинки по смыслу из клипарта типа pro.corbis.com

(часть картинок я дам для туториала)

2. подобрать музыку фоновую

3. собрать симпатичный флеш из всего этого.

Закадровый голос записан уже.

Примеры на других сайтах:

www.diamondcashclub.com/ (слева внизу)

freedomrocks.com/ (Our product Video нажать)

Назовите вашу стоимость, срок и ссылку -пример флеш презентаций, что вы делали.

16 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа, ActionTime Андрей! Работа по флеш была выполнена профессионально, на высоком художественном уровне. Продемонстрировал вежливый отзывчивый дружелюбный подход, уложился полностью в намеченные сроки! Очень рекомендую!
Только приятные впечатления от сотрудничества. Советую.
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