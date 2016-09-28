Дизайн локации жилого комплекса (карта)

ПрезентацииЗакрыт7 заявок210 просмотров
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Требуется за 2-3 дня сделать картинку с местом расположения жилого комплекса на карте. Показать основные точки инфраструктуры и окружения, локации. Рассматриваю варианты стиля и детализации от простых до сложных. В заявке укажите есть ли у вас личные примеры таких работ и порядок цен. Если нет, то укажите ссылку на пример, который вы сможете повторить и цену.

Дизайн желательно сделать в векторе или в большом формате. Карта возможно будет использоваться в печати.

Импонирует вот такой стиль: https://www.weblancer.net/download/527196.jpg, как вариант.

Важное условие: оплату я провожу после готовности работы. См. отзывы.

7 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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