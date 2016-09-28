Дизайн локации жилого комплекса (карта)

Имеется презентация в Power Point, требуется переработать дизайн, сделать её в современном стиле, также отформатировать текст , если это необходимо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется за 2-3 дня сделать картинку с местом расположения жилого комплекса на карте. Показать основные точки инфраструктуры и окружения, локации. Рассматриваю варианты стиля и детализации от простых до сложных. В заявке укажите есть ли у вас личные примеры таких работ и порядок цен. Если нет, то укажите ссылку на пример, который вы сможете повторить и цену.
Дизайн желательно сделать в векторе или в большом формате. Карта возможно будет использоваться в печати.
Импонирует вот такой стиль: https://www.weblancer.net/download/527196.jpg, как вариант.
Важное условие: оплату я провожу после готовности работы. См. отзывы.
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