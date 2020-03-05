Дизайн слайда для презентации ( презентация на планшете)

ПрезентацииЗавершен3 заявки190 просмотров
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Необходим дизайн слайдов - 3 штуки для презентации. 

Есть готовое ТЗ и примерные цветовые решения.  

4 года назад
EGusmanov
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$60
1 день
Качественная работа, очень быстрый темп работы, рекомендую
Классный заказчик с классными проектами. Рекомендую! Спасибо за проект!
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