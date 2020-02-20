Презентация-каталог компании

Обратилась к Рустаму как с пециалисту по изготовлению презентаций, после просмотра его примеров выполненных работ. Согласовав сумму, сроки и условия работы отправила предоплату 50% (38$) Через пару дней получила первый предварительный макет презентации и лого. фирмы, которое я просила отрисовать, в векторе. Дала правки по макету и терпеливо стала ждать корректоровок. Спустя пару дней, уточнила у Рустама, когда можно ждать макет, получила ответ: - "Завтра сброшу"! К моему сожалению, это было последнее, что мне написал этот человек. Я писала ему на почту, звонила, писала в личные сообщения в этой бирже все без толку. Но хуже всего, что после того как я предупредила его, что с биржи пришло письмо оставить отзыв о эго работе, он выбрал статус по заказу "Сотрудничество не состоялось". Как это вообще возможно в одностороннем порядке лишить возможности клиента оставить отзывы о работе, а как же причина по которой сотрудничество не состоялось? Потому что исполнитель АФЕРИСТ и наживается таким образом на доверчивых клиентах! Написав в службу поддержки этого сайта, я получила ответ который обясняет мне как это возможно. Далее цитата: - "Его заявка была переведена в статус "Сотрудничество не состоялось" нами. Поскольку он уверял, что между Вами сотрудничества не было, но был сразу предупрежден, что если обратится вторая сторона (Вы), то мы восстановим заявку." Этот человек не стесняется обманывать не только клиентов но и тех. поддержку сайта, уверенна, что это не первый случай, так как он поражает своей наглостью и чуством безнаказанности!