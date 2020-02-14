Слайды для презентации

Нужен оператор и два актера. Или, если камера снимает сама, просто два исполнителя. Задача: экранизировать мой внутренний диалог. Заучить наизусть те реплики, которые я пришлю, и озвучить их перед камерой, сидя друг напротив друга. Либо ...
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