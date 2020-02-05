Снять видео

Нужна презентация в focusky для дипломной работы в течении 3-4 дней если можно, то раньше
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен оператор и два актера. Или, если камера снимает сама, просто два исполнителя. Задача: экранизировать мой внутренний диалог. Заучить наизусть те реплики, которые я пришлю, и озвучить их перед камерой, сидя друг напротив друга. Либо стоя, прохаживаясь по комнате, это как сочтете нужным. Содержимое диалога, конечно, безопасное, никакой брани, непристойностей, политической пропаганды или других моментов, которые могли бы вас скомпрометировать.
Претендую только на запись, без исключительных прав, потом можете также размещать ее в портфолио и вообще где угодно.
Назовите итоговую цену за одну реплику (само собой, там не будет монологов типа гамлетовского, скорее обычный человеческий разговор), или фиксированную при условии, что их не более 10 с каждой стороны, например.
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