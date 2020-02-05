Небольшая презентация

Нужно сделать слайд-шоу из фото, видео материалов которые я предоставлю. Есть сценарий по которому как раз и нужно сделать этот видео ролик. Длительность 5 минут. Есть аудиозапись сценария её нужно миксануть с фоном и обрезать ...