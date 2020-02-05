Небольшая презентация

$10
ПрезентацииЗакрыт3 заявки144 просмотра
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создать небольшую презентацию (можно в WORD на 6-8 листов.) на тему "Мобильная соляная пещера " с текстом и изображениями. Есть два фото самого аппарата.остальное взять  в интернете.

4 года назад
guest_15814060329231
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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