Создание презентации

презентация проекта. состоит примерно из 20 слайдов. Стиль соотвествует IT компании
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Есть старая версия презентации, необходимо на ее основе разработать современную версию
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