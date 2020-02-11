Шаблон презентации для powerpoint

Необходимо быстро, в течении 3 дней сделать слайд презентацию.
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Здравствуйте! Нужно сделать строгий дизайн для титульного листа презентации отчета главы муниципального образования. С фотографиями и картинками помогу. Прилагается скрин того что сейчас имеется. Более подробно - обсуждается
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