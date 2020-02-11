Составление мини-презентаций

$150
ПрезентацииЗакрыт44 заявки397 просмотров
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Требуется создать мини-презентации (6-7 слайдов) на основе предоставленных данных и шаблону. Всего около 120 презентаций.

4 года назад
Mediamagnat
Илья 
42 годаСША
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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