Видео-презентация

Дано: 5 часов видео, нужно набрать текст, согласовать его со мной, по итогам согласованного текста создать презентацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парень для создания видео презентации по сайту, который я создал. Знания - Adobe AE, PP и тд.
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