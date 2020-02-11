Создание презентации в Power Point

ПрезентацииЗакрыт17 заявок293 просмотра
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Дано: 5 часов видео, нужно набрать текст, согласовать его со мной, по итогам согласованного текста создать презентацию

4 года назад
guest_15820384412872
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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