5 слайдов для презентации КЭ

Нужно разработатать макет презентации для компании которая занимается селекцией растений. Цветовая гамма и стилистика отталкиваясь от лого
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3 новых слайда (в разработанном дизайне), 2 - доработки. Правки.
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