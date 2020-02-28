5 слайдов для презентации КЭ

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3 новых слайда (в разработанном дизайне), 2 - доработки. Правки.

4 года назад
irivr
Ирина 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
1 день
Оперативная, качественная работа. Спасибо!
Очередной эффективный и интересный проект. Благодарен Ирине за такие заказы. Рекомендую!